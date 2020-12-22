Метели и снежные заносы: сильные снегопады идут на Центральную Россию

Гидрометцентр России предупредил о сильных снегопадах и метелях, которые обрушатся на Москву и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) в конце текущей недели.

Непогоду в Центральную Россию принесет активный циклон с Западной Европы, говорится в сообщении Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 25-26 декабря в ЦФО пройдут снегопады, местами сильные, а на западе федерального округа ожидается мокрый снег. Метеорологи прогнозируют местами снежные заносы, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Наступление циклона будет сопровождаться ветром до 12-17 м/с, также возможна метель.

В течение суток 25 декабря сильные снегопады ожидаются в Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской областях. Днем 25 декабря сильный снег накроет Москву и Подмосковье, а также Ярославскую, Владимирскую, Тульскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую и Липецкую области.

Снегопады продолжаются в течение суток 26 декабря в Костромской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областях.

За два дня непогоды в ЦФО высота снежного покрова вырастет на 10-25 сантиметров, ожидают синоптики.

Как отмечают метеорологи центра «Фобос», к субботе в Москве выпадет более 1/3 месячного объема снега. В Центральной России пройдет самый сильный снегопад с начала зимы, указывают они.

Москва, Наталья Петрова

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