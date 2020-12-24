Запись на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг откроют до конца января

До 31 января 2021 года на портале «Госуслуги» должен появиться сервис записи на вакцинацию от коронавируса. Соответствующее поручение вице-премьер России Дмитрий Чернышенко дал Минцифры и Минздраву по итогам вчерашнего совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Кроме того, вышеуказанным ведомствам поручено до конца января определиться с приоритетами по вакцинации граждан от Covid-19 в зависимости от возраста и места работы, передает ТАСС.
Региональным властям рекомендовано обеспечить формирование электронных расписаний работы врачей, которые принимают граждан на вакцинацию, и взаимодействие с Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения для записи граждан на вакцинацию через портал госуслуг.
Напомним, в середине декабря глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции началась во всех регионах страны. По его словам, в прививочной кампании участвуют 1229 медицинских организаций. В регионы поступают вакцина «Спутник V» разработки центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона», созданная Новосибирским научным центром Роспотребнадзора «Вектор».
Москва, Наталья Петрова
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