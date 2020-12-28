Россияне рассказали, что загадают в новогоднюю ночь

Россияне рассказали о желаниях, которые планируют загадать в новогоднюю ночь. Наиболее популярные – здоровье и деньги. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного сервисом Работа.ру.

В опросе приняли участие более чем 3,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны, пишет РИА «Новости». Чаще всего (51%) жители России желают в новогоднюю ночь здоровье себе и близким в будущем году. На втором месте – высокая зарплата (44%), на третьем – счастье (42%).

Более трети (35%) респондентов хотят загадать окончание пандемии коронавируса в 2021 году, 28% желают купить квартиру, дачу или автомобиль, а 23% – найти свое призвание.

Каждый пятый мечтает найти чемодан с миллионов долларов. Почти столько же (19%) хотят провести год без катаклизмов и катастроф. 15% желают найти любовь, 14% – отправиться в путешествие мечты, каждый десятый загадает не заболеть коронавирусом. Некоторые хотят провести на удаленке весь год (7%), а вот желающих поскорее вернуться на работу в офис лишь 2%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.12.20

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