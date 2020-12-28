Половина россиян не доверяет биометрической системе страны

Ровно половина граждан России не поддерживает создание в стране Единой биометрической системы (ЕБС). Только 19% граждан разместили в ней свои данные, сообщает РБК со ссылкой на аналитический центр НАФИ.

Исследование показало, что только каждый пятый россиянин, еще не зарегистрированный ЕБС, готов это сделать в будущем. Большинство из них – молодежь: граждане в возрасте от 18 до 24 лет (25%) и от 25 до 34 лет (22%). Желающих поделиться своими биометрическими данными среди граждан старше 60 лет порядка 19%. Чуть более охотливыми оказались россяне в возрасте от 35 до 44 лет – 20%.

Треть участников опроса не смогли ответить, по какой именно причине не готовы сдать биометрические данные. Другие не видят в этом необходимости или заявили о недоверии к сохранности конфиденциальности. Каждый десятый заявил, что опасается слежки или считает эти данные слишком личными.

Опрос провели в октябре 2020 года специалисты аналитического центра НАФИ. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек в 53 регионах России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.12.20

В пандемию копка могил в Екатеринбурге подорожала до 75 тысяч. / Россияне рассказали, что загадают в новогоднюю ночь. / Судебная хроника – 2020: жестокие убийства, затяжное дело Васильева и смерть байкера (ВИДЕО 18+). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»