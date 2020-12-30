В 50 регионах России наблюдается рост преступности

С начала 2020 года в 50 из 85 российских регионов вырос уровень преступности. Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось до 1,9 млн. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тысячи), Москве (на 4,9 тысячи) и Новосибирской области (на 4 тысячи), сообщает ведомство. Снижение уровня преступности наблюдается в Воронежской и Тюменской областях, в Северной Осетии.

В целом количество преступлений в России с января по ноябрь 2020 года выросло на 1,2%, до 1,9 млн. В Генпрокуратуре добавили, что сравнимое число преступлений ежегодно регистрируют в стране, начиная с 2017 года. Таким образом, криминогенная ситуация остается относительно стабильной.

Тем временем, за последние три года общий уровень преступности снизился, также сократилось число зарегистрированных убийств. Всего количество погибших в результате преступлений сократилось с начала года на 5,3% (до 20,9 тысячи), количество пострадавших снизилось на 6,8% (32,7 тысячи). Наибольшее число убийств совершено в Свердловской, Московской областях и Татарстане.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.12.20

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