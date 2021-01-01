С новым налогом! Что изменилось в России с 1 января

С 1 января 2021 года в России вступает в силу ряд изменений.

Как уже сообщал «Новый День», повышается МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров.

Кроме того, на 3,7% будет проиндексирован материнский капитал: выплата на первого ребенка составит 483 тысячи 882 рублей, на второго (если за первого не получали) – 639 тысяч 432 рубля. В случае, когда семья получает маткапитал в второй раз доплата составит 155 тысяч 550 рублей.

Увеличивается пособие на детей с 3 до 7 лет: с 1 января индикатором для назначения пособия будет являться региональный прожиточный минимум, установленный на 2021 год. А сумма выплат семьям, доход которых не дотягивает до величины прожиточного минимума с учетом выплаченного пособия, должна соответствовать 100% прожиточного минимума в регионе.

С 1 января 2021 года вводится прогрессивная ставка НДФЛ: для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, ставка налога на доходы физических лиц составит 15% .

Банковские вклады более 1 млн рублей будут облагаться налогом на доход в размере 13%. Это касается и собственников долговых ценных бумаг (облигаций). Под доходом в данном случае понимаются выплаты по процентам, начисленным на вклад. Налогом будет облагаться не вся начисленная сумма, а остаток после вычета необлагаемого процентного дохода (он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января данного года).

С 1 января срок владения жилой недвижимостью, дающий право не уплачивать НДФЛ при ее продаже, сокращается с 5 до 3 лет. Условие: в собственности не должно иметься другой квартиры или доли в жилом помещении.

С 1 января 2021 года в России отменяется единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Организации и индивидуальные предприниматели, использовавшие этот специальный режим, должны были заранее выбрать другую систему налогообложения. Юрлица могли выбрать между общей и упрощенной системами, для индивидуальных предпринимателей, помимо этого, предусмотрены патентная система и налог на профессиональный доход. Сельхозтоваропроизводители вправе применять единый сельскохозяйственный налог.

Те, кто еще не перешел на иной налоговый режим, с 1 января автоматически переводятся на общий режим налогообложения.

С 1 января вступает в силу закон о крипитовалютах. Можно заниматься майнингом, трейдингом, владеть криптовалютой, передавать ее по наследству. Однако цифровые финансовые активы не являются и не признаются средством платежа. Иными словами рассчитываться за что-либо криптовалютой на территории России запрещено.

При этом цифровые валюты признаются имуществом, поэтому нужно декларировать и платить налог, если криптовалюта приносит прибыль – 13% с суммы дохода. Есть и хорошая новость: сделки частных в пределах 600 тысяч рублей отслеживаться не будут.

С 1 января в чеках ресторанов и кафе не должно быть платежей, не касающихся стоимости блюд и выбранных клиентом услуг. Иными словами, в счета запрещено включать чаевые.

С 1 января 2021 года начинают действовать новые нормы маркировки товаров: стали обязательными маркировка ювелирных изделий, введен запрет на оборот товаров легкой промышленности без кодов.

Вступил в силу закон об удаленной работе, регулирующий отношения сотрудников и работодателей при организации деятельности в «заочном формате». Перевести сотрудника на удаленку можно только с его согласия, но в чрезвычайных случаях ( к которым относится и пандемия) мнение подчиненных работодатель может не спрашивать. Работник должен быть обеспечен необходимой техникой. Размер оплаты труда при сохранении объема работы снижать запрещено.

И еще одно новшество: в наступившем году в России начнут выдавать паспорта нового образца.

Это будет пластиковая карточка с чипом, в котором в зашифрованном виде будут содержаться все персональные данные владельца. Привычные паспорта в виде темно-бордовых книжечек по-прежнему легитимны: переход на новый тип документов будет постепенным.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 01.01.21

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