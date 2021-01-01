В ЮНИСЕФ сообщили, сколько проживут дети, рожденные в 2021 году

В первый день нового года в мире должно родиться более 370 тысяч детей. Такой прогноз сделал Детский фонд ООН ЮНИСЕФ.

Первый ребенок 2021 года появился на свет на архипелаге Фиджи в Тихом океане. Ожидается, что более половины рожденных сегодня свой первый вздох сделают в Бангладеш, Демократической Республике Конго, Египте, Индии, Индонезии, Китае, Нигерии, Пакистане, США, Эфиопии.

«Всего в 2021 году родится около 140 миллионов детей, – говорится в прогнозе ЮНИСЕФ. – Ожидаемая средняя продолжительность их жизни составит 84 года».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 01.01.21

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