Глава минздрава Забайкалья извинилась за слова о желающих «поспать и поесть» в больнице

Глава Минздрава Забайкальского края Анна Шангина извинилась перед жителями поселка Харагун Хилокского района за свое скандальное высказывание по поводу закрытия местной больницы. 4 января на встрече с жителями поселка министр назвала круглосуточный стационар нерентабельным и в ходе дискуссии заявила: «Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю».

«Прошу простить меня за резкое высказывание, за «поесть и поспать в больнице», – приводятся слова Шангиной в сообщении на сайте регионального минздрава. При этом глава минздрава не отказалась от планов перевести больницу в статус амбулатории. По мнению министра, «перевод больницы во врачебную амбулаторию не ухудшит качества оказываемых медицинских услуг». «Мы расширили число коек до 15 (было восемь). Приобретается шестиканальный электрокардиограф, стоматологическая установка. Также планируется выделение санитарного автотранспорта для транспортировки лекарственных препаратов, биоматериала», – отметила Шангина.

При этом министр уточнила, что перевод больницы в статус амбулатории – «это не мной принятое решение», отметив, что «подготовительные процессы начались несколько лет назад». «Существуют нормативы Министерства здравоохранения РФ, которые нельзя не исполнить», – заявила глава регионального минздрава.

Ранее жители поселка Харагун на встрече с Шангиной пожаловались чиновнице на то, что после закрытия из-за долгов круглосуточного стационара им неудобно обращаться в городскую больницу из-за больших очередей и длительного ожидания скорой помощи. Министр в ответ сравнила работу больницы с гипермаркетом. Шангина поинтересовалась, почему в Харагуне нет гипермаркета, и сама же ответила на вопрос, что это нерентабельно, сообщает «Чита.ру». Глава минздрава также спросила у жителей, зачем им нужен круглосуточный стационар. «Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю?», – сказала она.

Чита, Наталья Петрова

Чита. Другие новости 11.01.21

Авиакомпания «ЮТэйр» массово отменяет рейсы из Кургана и перекраивает расписание. / В МВД рассказали о штрафах на нарушение масочного режима в каникулы и на Рождество. / «Неожиданно для властей люди поехали на работу»: в Москве постпраздничная неделя началась с ЧП в метро. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»