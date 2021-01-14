Избивший до смерти педофила-рецидивиста житель Уфы получил 8 лет «строгача»

Житель Уфы Владимир Санкин, забивший педофила-рецидивиста до смерти, получил восемь лет колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Ранее, 16 декабря прошлого года присяжные признали 34-летнего уфимца виновным. В четверг, 14 января, Калининский районный суд Уфы вынес ему приговор.

Санкин обвинялся в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и в разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд переквалифицировал его действия на ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) и оправдал по статье о разбое.

В суде обвиняемый пояснил, что он вступился за детей и оборонялся, но прокурор опроверг данную версию. Коллегия присяжных сочла доказанной вину подсудимого.

Суд назначил Санкину наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, вечером 30 января прошлого года Санкин забил до смерти 54-летнего жителя Уфы, которого его знакомый подросток обвинил в совершении в отношении него и приятеля развратных действий. В ходе выяснения отношений, которое переросло в драку, подсудимый нанес мужчине «множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела, длительное время удерживая его на улице в лежачем положении, при отрицательной температуре воздуха и снегопаде, без верхней одежды и обуви», сообщал Следственный комитет РФ. Кроме того, подсудимый, похитил у потерпевшего имеющиеся при нем деньги.

Прибывшие сотрудники полиции остановили побоище, однако пострадавший скончался от многочисленных травм в машине скорой помощи по пути в больницу.

Против избитого мужчины, ранее судимого за сексуальное насилие над несовершеннолетним, после инцидента возбудили уголовное дело о развратных действиях (по ч.5 ст.135 УК РФ), которое позднее было прекращено судом в связи со смертью обвиняемого.

Уфа, Наталья Петрова

Уфа. Другие новости 14.01.21

Российские автолюбители перестали слушать шансон. / Не работает детсад, в домах нет воды: сети уральского села не выдержали 30-градусного мороза. / Рособрнадзор отверг возможность отмены ОГЭ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»