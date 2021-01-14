Итоги пандемии: пользователи «Одноклассников» за сутки проводили в мобильных играх 180 лет

Соцсеть «Одноклассники» подвела итоги прошлого года – за время пандемии в сервисе серьезно выросло время, которое пользователи проводят в мобильных играх, за просмотром видео и прямых трансляций. Люди также чаще стали делать онлайн-покупки, пересылать друг другу виртуальные подарки и соревноваться в создании собственного контента.

Как сообщили в пресс-службе соцсети, пандемия усилила интерес к развлекательным сервисам: играм, видео и прямым эфирам. Число игроков в день на мобильной платформе выросло за год на 24,3%, на 32% больше времени пользователи провели за играми. В сутки люди проигрывают в мобильных приложениях более 180 лет. Из-за этого выросли доходы авторов игр – за 2020 год разработчикам мобильных приложений выплатят 970 млн рублей, а всем разработчикам игр на платформе – более 3,3 млрд рублей, причем наиболее динамично росли рекламные доходы создателей игр, выплаты за размещение рекламы в их проектах увеличились за год на 60%.

Видеоплатформа ОК в этом году преодолела отметку в 1 млрд просмотров в сутки. Прямые трансляции в 2020 году смотрели на 50% чаще, загрузки видео выросли на 19%. Люди охотнее стали делать собственный контент. Соцсеть запустила сервис «Моменты», он позволяет делиться исчезающими фото и видео и соревноваться в популярности с друзьями. Со дня запуска за два месяца аудитория сервиса превысила 16 млн человек, в месяц контент друзей в «Моментах» просматривают 11 млн человек. При этом за декабрь среднее число просмотров «сториз» выросло на 70%, а количество реакций пользователей на них – в два раза. Аудитория сервиса OK Live, через который ведутся прямые трансляции, увеличилась на 30 %.

В пандемию люди чаще стали делать друг другу виртуальные подарки – за год пользователи отправили 52,8 млрд виртуальных подарков (+18% по сравнению с 2019), а также 4,5 млрд открыток и 1,5 млрд стикеров в сообщениях.

Из-за ограничения офлайн-работы бизнес стал развивать онлайн-присутствие и продавать товары через соцсети. За 2020 год группы и бизнес-профили ОК опубликовали более 23 млн карточек со своими товарами. «Одноклассники» запустили маркетплейс с AliExpress Россия, в итоге в четвертом квартале число заказов выросло на 56% по сравнению с третьим кварталом.

«2020 год не был похож ни на один другой: внешнее обстоятельство впервые так сильно влияло на тренды активности аудитории. В это непростое время мы сумели предложить пользователям самое важное – сервисы для общения на расстоянии и комфортного пребывания дома: от звонков и подарков до онлайн-концертов, игр, экскурсий по музеям и телемедицины. Кроме того, пандемия придала дополнительный стимул развитию ключевых направлений – например, мобильных игр: мы получили не только новую игровую аудиторию, но и увеличили вовлеченность пользователей. Это позволило адаптироваться под дальнейший переход аудитории на мобильные устройства и чувствовать себя в этом сегменте еще увереннее», – прокомментировал руководитель социальной сети «Одноклассники» Антон Федчин и пообещал запуск новых продуктов в соцсети, для которой 2021 год станет юбилейным – «Одноклассникам» исполнится 15 лет.

Москва, Людмила Прокофьева

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