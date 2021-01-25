В Новокузнецке учителей обязали привиться от коронавируса: отказников могут не допустить к работе

Комитет образования и науки администрации Новокузнецка обязал учителей пройти вакцинацию от коронавируса. В случае отказа педагога могут отстранить от работы.

Ранее в телеграм-каналах появилось письмо главы комитета образования Новокузнецка к директорам городских школ, в котором говорилось, что учителям относятся к приоритету первого уровня при вакцинации от коронавируса и поэтому необходимо «обеспечить прохождение ими обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции».

В городском комитете образования, комментируя ситуацию, заявили, что деятельность педагогов, согласно постановлению правительства России от 15 июля 1999 года № 825, входит в список работ, выполнение которых «связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок». Это требование также действует при осложнении эпидситуации. «Данным перечнем предусмотрена обязательная иммунизация медицинских работников, работников образовательных организаций и другие», – цитирует комментарий новокузнецких чиновников издание ngs42.ru. Граждане в соответствии с п. 1 ст. 5 Закона N 157-ФЗ вправе отказаться от прививки, однако тогда их могут временно отстранить от работы или отказать в приеме на работу.

По данным на 21 января, прививку от коронавируса в Кемеровской области поставили уже 12 тысяч человек.

Новокузнецк, Наталья Петрова

Новокузнецк. Другие новости 25.01.21

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