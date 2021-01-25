В соцсети запустили фотомарафон ко Дню студента

В соцсети «Одноклассники» запустили тематический фотомарафон #студенческиегоды. Пользователям предлагают делиться воспоминаниями веселых учебных будней, а также рассказывать курьезные истории.

Для тех, кто сейчас является студентом, будет доступен специальный конструктор публикаций «За что вы любите студенческую жизнь?». С его помощью пользователи смогут в несколько кликов составить яркий пост о том, что вызывало самые яркие эмоции в студенческое время: например, друзья, знания или особая атмосфера студенчества.

«Татьянин день традиционно считается праздником студентов, но в этот день ОК не оставят без внимания самих Татьян. Имя входит в топ-3 самых популярных среди пользовательниц и составляет 3,65% от всех зарегистрированных женщин в «Одноклассниках», – рассказали в пресс-службе соцсети. Поздравить Татьян можно в разделе «Открытки».

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 25.01.21

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