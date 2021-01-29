В Красноярском крае за сутки сошли 10 снежных лавин

В Красноярском крае за ночь выпало более трети месячной нормы снега. Снегопад спровоцировал перекрытие федеральной трассы, пробки на дорогах и сход десяти лавин.

По информации пресс-службы регионального агентства ГО и ЧС, за прошедшие сутки на юге Красноярского края снежные массы сходили с гор десять раз. Всего сошло около 3 тысячи кубометров снега. Данных о пострадавших не поступало.

Кроме того, из-за снегопада для проезда автомобилей была закрыта федеральная трасса Р-257 «Енисей». В настоящее время дорогу чистят, передает «Интерфакс».

В краевом центре наблюдаются 8-бальные пробки. На дорогах города работают 150 единиц техники. С улиц Красноярска за ночь вывезли 723 КАМАЗа снега.

В отделе метеопрогнозов Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что снег в центральных и южных районах края продолжит идти в пятницу днем и ночью, чуть слабее он станет в выходные, а завершится только к понедельнику.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 29.01.21

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