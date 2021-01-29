Школьники пытались продать одноклассника на сайте объявлений

В Бурятии на сайте объявлений появилось предложение по продаже мальчика. Школьника оценили в 10 рублей, об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Ганькина.

Как выяснилось, таким образом над мальчиком пошутили одноклассники. Они даже приложили к объявлению фотографию. На продажу ребенка обратил внимание житель Улан-Удэ и сообщил детскому омбудсмену.

«Школьники объяснили, что просто пошутили, – рассказала Ганькина. – И что больше так поступать они не будут». С подростками и их родителями провели профилактическую беседу.

В отношении несовершеннолетних административное дело не возбуждалось по причине того, что дети не достигли возраста привлечения к ответственности.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 29.01.21

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