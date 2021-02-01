В Россию придет аномальное тепло. Не повезет Москве и СЗФО

Практически на всей территории России установится аномально теплая погода. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, этого стоит ожидать в четверг. Но тепло придет не во все регионы. Так, в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) и столичный регион, где температура, напротив, будет ниже нормы на 2-4 градуса.

«Положительные аномалии захватывают почти всю территорию России уже в четверг. Температурный фон около нормы будет только в Амурской области, Хабаровске», – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Синоптик также отметил, что температура на большей части страны будет на 4-18 градусов выше нормы. Самое заметное потепление стоит ожидать жителям Урала и юга Западной Сибири.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.02.21

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