В российских школах появятся «политруки»

СМИ узнали детали плана по появлению в школах советников по воспитанию. Данным проектом займется Российское движение школьников, созданное президентом России Владимиром Путиным в 2015 году. Участвовать в конкурсе на должность советника смогут педагоги и студенты педагогических вузов с четвертого курса.

Предполагается, что кураторство отдадут Российскому движению школьников (РДШ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Авторы инициативы считают, что советник должен в первую очередь наладить общение с молодежью. «У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов», – пояснил он.

Ранее о появлении в школах новой должности в конце декабря сообщал министр просвещения Сергей Кравцов. В обязанности советников войдут воспитательная работа, взаимодействие между школами и другими образовательными учреждениями. Министр также рассказал, что конкурс на должность советников по воспитанию в школах может состояться в 2022 году.

Стоит отметить, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко сочла нововведение поверхностным решением. «Не надо думать, что если мы во всех школах введем советника директора по воспитательной работе, то у нас все будет хорошо с воспитанием. Это очень поверхностный и неправильный подход», – сказала она, призвав министра посмотреть на проблему «стратегически».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.02.21

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