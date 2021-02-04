Минцифры предлагает вывести геолокацию смартфонов из-под тайны связи

Минцифры РФ разработало законопроект, предполагающий вывести из-под тайны связи данные о местоположении мобильного телефона абонента. В министерстве рассказали, что это позволит облегчить поиск пропавших людей, передает ТАСС.

На сегодняшний день тайна связи – гарантированное право гражданина, а любые ограничения на тайну связи допускаются только в случаях, предусмотренных федеральными законами. Третьи лица могут получить сведения подпадающие под тайну связи только по решению суда.

Законопроект предлагает сведения, которые используются в средствах связи, не являющихся пользовательским оборудованием и содержащие данные об объемах и стоимости оказанных услуг связи, могут передаваться без судебного решения по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Эти же требования предлагается распространить и на сведения о геолокации смартфонов.

Разработанный Минцифры законопроект направлен на рассмотрение в заинтересованные ведомства, затем он поступит на общественное обсуждение, добавили в пресс-службе министерства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.02.21

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