Пьяные свиристели донимают жителей Техаса

Жители Техаса жалуются на то, что им создают неудобства пьяные свиристели. Среди пернатых часто встречаются дезориентированные – они хаотично летают и бьются в окна домов.

На странное поведение свиристелей указали бесчисленные жители Форт-Уэрта.

«Свиристели едят в основном ягоды, среди них попадаются и ферментированные», – пояснила биолог Рэйчел Рихтер из Департамента окружающей среды Техаса, занимающегося дикой природой в густонаселенных районах. – Иногда они переусердствуют в их поедании, а затем впадают в состояние опьянения».

Однако биолог объяснила, что подобное поведение часто встречается и у других птиц. Увеличение числа случаев появления пьяных свиристелей в большей степени объясняется тем фактом, что люди из-за пандемии проводят больше времени дома и могут наблюдать странное поведение птиц, а раньше они все это пропускали, потому что находились на работе.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 04.02.21

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