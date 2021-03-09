Свиристели попадали на снег после пьяного пиршества на 8 марта

В национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае обнаружили пьяных свиристелей. О попадавших на снег захмелевших птицах сообщили сотрудники нацпарка. Свиристели опьянели из-за поедания забродивших плодов яблони и рябины.

Сотрудники нацпарка наблюдали пьяных свиристелей 8 марта. Птицы ходили по снегу, покачиваясь, с трудом координируя движения, а некоторые падали и лежали на снегу, не реагируя на происходящее вокруг. Об этом сообщает паблик «Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Как пояснили сотрудники заказника, с наступлением плюсовых температур на проталинах появились опавшие до холодов ягоды, птицы активно лакомятся ими. Однако содержащийся в плодах сахар под действием тепла превращается в этиловый спирт. В результате свиристели получили алкогольное отравление и интоксикацию продуктами жизнедеятельности плесневых грибков, которых много в полежавших ягодах.

Посетителей нацпарка призвали не беспокоить пьяных птиц. Сотрудники парка пояснили, что птицы не нуждаются в помощи. После отдыха свиристели придут в себя и вернутся к привычному образу жизни.

Ранее сообщалось, что жителей Техаса донимают пьяные свиристели. После поедания забродивших ягод птицы становятся дезориентированными – они хаотично летают и бьются в окна домов.

Новосибирск, Наталья Петрова

Новосибирск. Другие новости 09.03.21

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