Отделы прослушки и наблюдения МВД объединят

Министерство внутренних дел России намерено объединить оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате ведомства. Решение о слиянии двух подразделений принято в целях усиления контроля со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) над оперативно-розыскной деятельностью.

По словам собеседника издания, обсуждение объединения бюро специальных мероприятий с входящим в его состав оперативно-поисковым бюро шло на протяжении двух лет. Еще до реорганизации подразделений прикомандированные сотрудники ФСБ занимались в МВД деятельностью бюро специальный технических мероприятий.

В результате реорганизации ФСБ получит доступ к базе со всеми оперативными разработками МВД, начиная с 1990-х годов, сообщает источник. По его словам, сейчас для получения доступа сотрудники ФСБ должны делать запрос на уровне руководства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.02.21

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