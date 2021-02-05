Россияне стали чаще материться в соцсетях после запрета на нецензурную лексику

Пользователи рунета стали чаще использовать нецензурные выражения, после того как вступил в силу запрет на мат в соцсетях. В Роскомнадзоре признали, что реализовать закон на практике получится не раньше марта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Медиалогии».

Аналитики подсчитали, что пользователи опубликовали 646,1 тысячи постов с ненормативной лексикой 1-2 февраля 2021 года в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram. За 3-4 февраля прошлого года были зафиксированы лишь 426,5 тысячи нецензурных выражений.

Эксперты сравнивали будние дни, так как в выходные активность пользователей соцсетей традиционно выше. Всего в подсчетах учитывались 66 нецензурных слов на русском языке.

В феврале 2021 года вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь социальные сети обязаны удалять в течение суток публикации с незаконным контентом, под который попадает и нецензурная брань.

За неделю до вступления в силу запрета на мат, 25-26 января 2021 года, «Медиалогия» насчитала 631,3 тысячи публикаций с нецензурной лексикой в соцсетях. Таким образом, в постах пользователей ненормативной лексики стало больше.

Роскомнадзор пока не запрашивал у социальных сетей отчета о блокировке незаконного контента, сообщил источник агентства. До конца марта планирует подготовить подзаконные акты, необходимые для реализации закона. На данный момент ответственности за нарушение вступивших в силу поправок не предусмотрено. Впрочем, наказание соцсетям все равно грозит по статье 13.41 КоАП РФ, которая предусматривает штрафы на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.02.21

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