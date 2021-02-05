В СПЧ призвали не использовать спецсредства против мирных протестующих

Члены Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) опубликовали заявление, в котором призвали прекратить использовать спецсредства на протестных акциях, начать служебные и процессуальные проверки по факту превышения полномочий силовиков, а также упростить согласование митингов и других массовых акций.

«Прекратить использование спецсредств при задержании мирных участников мероприятий вне зависимости от их лозунгов и при отсутствии насильственных действий с их стороны», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Авторы обращения призвали начать служебные и процессуальные проверки по фактам превышения служебных полномочий и препятствования работе адвокатов и журналистов. Члены СПЧ предложили проводить их не только в тех случаях, когда заявления об этом будут поданы, но и по информации, имеющейся в СМИ.

Кроме того, они выступили с предложением «изменить нормативные правовые акты и правоприменительную практику субъектов РФ», чтобы митинги и шествия согласовывались наравне с прочими публичными мероприятиями, «с не большими ограничениями», чем прочие массовые и публичные мероприятия. Правозащитники призывают «продолжить применение такого подхода в случае ослабления ограничительных мер при снижении эпидемической угрозы».

Также авторы заявления попросили «обеспечить своевременный доступ адвокатов в здания полиции и спецприемники, в которых находятся лица, доставленные или отбывающие административное наказание», и запретить практику препятствования журналистам при выполнении их профессиональной деятельности. Члены СПЧ предложили ввести отсрочки исполнения постановления о назначении административного наказания для людей, которые не принимаются длительное время в спецприемники в связи с их переполнением

«Мы призываем участников протестных митингов и местные власти к переговорам в поисках компромиссов для согласования публичных мероприятий во избежание эскалации насилия в общественной жизни», – говорится в обращении. Члены СПЧ заявили о готовности выступить посредниками в организации и проведении таких переговоров.

Под заявлением подписали 23 члена СПЧ из 49-ти, в том числе Александр Сокуров, Николай Сванидзе, Генри Резник, Андрей Бабушкин, Игорь Юргенс, Евгений Ясин, Игорь Каляпин, Анатолий Кравченко, Татьяна Мерзлякова, Ева Меркачева и др.

Напомним, 23 и 31 января, 2 февраля в России прошли несанкционированные акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального, которые сопровождались массовыми задержаниями их участников. При этом в автозаках оказывались не только протестующие, но и журналисты, а также случайные прохожие. Всего, согласно подсчетам правозащитного центра «ОВД-Инфо», в связи с протестными акциями было задержано более 11 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.02.21

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