Всероссийскую перепись населения снова перенесли из-за коронавируса

Всероссийскую перепись населения перенесли с апреля на сентябрь 2021 года, к этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Соответствующее решение приняло правительство России, сообщает Росстат.

В ведомстве отметили, что в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией Covid-19, постепенно снижается число новых случаев заболевания, началась вакцинация населения. «В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период», – сообщили в Росстате. Выбор этого месяца в ведомстве объяснили в том числе комфортной погодой для работы переписчиков на большей части страны, отсутствием массового распространения сезонных простудных заболеваний, а также «наибольшим присутствием населения по месту проживания» – люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году.

Всероссийскую перепись населения изначально планировалось провести в октябре 2020 года, но из пандемии ее перенесли на апрель 2021 года.

Как уточнил замглавы Росстата Павел Смелов, точные даты проведения переписи будут определены постановлением правительства РФ.

Надо отметить, что в некоторых отдаленных и труднодоступных регионах России перепись стартовала 1 октября 2020 года, поскольку провести ее там в короткие сроки невозможно. Между тем, как сообщил Смелов, власти приняли решение приостановить проведение переписи в труднодоступных районах, передает «Интерфакс». По его словам, новый график будет утвержден по результатам обсуждения с регионами, а тех людей, которых уже успели переписать (около 50 тыс. человек), перепишут заново.

Первые результаты переписи будут обнародованы в январе-феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что Всероссийская перепись населения впервые будет проходить в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Госуслугах. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.02.21

В Москве арестован обвиняемый в поджоге автомобиля Росгвардии. / Член секты «Ученики Иисуса Христа», убивший сына, отправлен в психбольницу. / Популярное детское питание оказалось токсичным. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»