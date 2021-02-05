Социологи определили самый миролюбивый народ на Земле

Исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос среди граждан разных стран. Оказалось, что самые миролюбивые люди живут в Индии.

В исследовании участвовало более 7100 человек из Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланда и Южной Кореи. Респондентов просили высказать свое мнение на утверждение «Я желаю мира во всем мире». Абсолютное большинство землян (87%) согласились с этим тезисом.

Первое место среди стран с такой позицией заняла Индия: там 94% опрошенных поддержали утверждение о мире. Далее идет Бразилия (91%).

Замыкает тройку миролюбивых стран Россия (90%). При этом российские женщины чаще соглашались с тезисом о мире (94%), чем мужчины (85%).

Четвертую строчку занимает Южная Корея (84%), далее идут США (84%), Великобритания (83%), Германия (83%), Италия (82%) и Таиланд (78%).

«Символично, граждане Индии, Бразилии и России являются самыми миролюбивыми среди землян. Прямо гражданский БРИКС почти в полном составе. Для одних, наверное, религия, для других климат, для россиян, скорее, героическая и скорбная история является фундаментом ценности мира во всем мире», – прокомментировал результаты исследования президент «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.02.21

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