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Понедельник, 8 февраля 2021, 12:03 мск

Новости Общество

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Большинство россиян хотят быть миллионерами на пенсии

Жители России рассказали, сколько денег им бы хватило для комфортного отдыха на пенсии. Оказалось, что большинство хотят быть миллионерами. Об этом свидетельствуют результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и «Рамблера».

Почти каждый пятый россиянин (19%) хочет иметь солидный капитал к моменту выхода на пенсию, пишет РБК. 27% опрошенных считают, что им нужно 20-50 млн рублей, чтобы завершить карьеру. 22% россиян уверены, что накопления должны составить минимум 5-10 млн рублей, чтобы не экономить на основных потребностях на пенсии.

18% респондентов заявили, что хотели бы иметь накопления в размере 10 млн долларов. Еще 14% считают, что к выходу на пенсии им понадобится минимум 1 млн долларов на исполнение всех желаний, не реализованных за время работы.

Что касается нематериальных условий для завершения карьеры, то 23% опрошенных считают, что главный показатель успешности – это достижение профессионального совершенства и возможность вырастить учеников. По 17% участников опроса назвали критерием успеха реализацию всех задуманных проектов и возможность устроить жизнь детей и внуков до выхода на пенсию. Еще 14% опрошенных заявили, что хотели бы достичь руководящих должностей, а 7% – добиться уважения коллег.

Лишь каждый десятый участник исследования добился основных карьерных целей, около трети еще идут к ним, а 32% респондентов заявили, что топчутся на месте без особых сдвигов. Пятая часть опрошенных уже не надеются на успех.

Москва, Зоя Осколкова

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