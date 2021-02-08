Морозы ослабнут, но не уйдут насовсем: синоптики рассказали, когда ждать потепления

Сильные морозы, которые накрыли Европейскую территорию России, смягчатся на предстоящих выходных. С таким прогнозом выступили метеорологи из центра погоды «Фобос». Впрочем, они призвали не рассчитывать на заметное потепление.

Под влиянием нового циклона из Европы к следующим выходным в центральных регионах России потеплеет лишь до -10…-15 градусов. В Москве в субботу и воскресенье дневная температура поднимется до -11… -12 градусов. Вторжение южного вихря не скажется на температурном режиме на Волге и на Северо-Западе: на этих территориях ожидается до -15…-20 градусов. При этом в Крыму и в Краснодарском крае будет не выше 0…-5 градусов.

Европейский циклон принесет сильные снегопады. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Черноземье и на юге Центрального района: местами может выпасть 30 мм за сутки, что составляет всю февральскую норму. На юге осадки будут преимущественно в виде дождя.

В Москву снегопады придут в пятницу – выпадет до 40% месячной нормы снега, прогнозируют синоптики.

Метеорологи также сообщили, что пик стужи, которая поступает в Европейскую часть России из акватории Карского моря, наступит в ночь на вторник, 9 февраля: в центральных регионах воздух остынет до -25…-30 градусов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.02.21

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