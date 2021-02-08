Отсталая и недофинансированная: российской науке поставили диагноз – опрос ВЦИОМ

Более половины жителей России (55%) считают, что российская наука в разной степени отстает от мировой. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. По мнению 34% респондентов, отечественная наука «немного отстает» от развития мировой науки. При этом каждый пятый (21%) полагает, что отставание значительное (в 2018 году таких было 15%).

В то же время 31% участников опроса убеждены, что российская наука опережает мировую. 8% заявили, что опережение существенное, а 23% сказали, что не столь значительное.

При этом 44% опрошенных полагают, что современная мировая наука находится на подъеме (в 2018 году такое мнение разделяли 48% респондентов). 31% считают, что в застое – совершаемые открытия на влияют на развитие общества (28% в 2018 году). О спаде мировой науки заявили 14% участников опроса – по сравнению с 2018 годом их доля увеличилась почти в два раза (8%).

Отвечая на вопрос, что нужно для развития российской науки, 56% респондентов сочли необходимым увеличить финансирование, чтобы ученые смогли сделать прорывные открытия. Еще 34% придерживаются мнения, что также нужно повысить компетентность ученых, так как без этого финансовые вливания окажутся безрезультатными.

51% опрошенных считают, что решать, в каком направлении должна развиваться российская наука, в первую очередь должны сами ученые. Примечательно, что среди молодежи (18-24 лет) таких значительно больше – 63%. В то же время 23% респондентов убеждены, что направления развития науки должно определять государство. Сторонников этого мнения больше среди людей старше 60 лет – 34%.

По мнению 13% участников опроса, векторы развития науки должны определять в первую очередь обычные люди, а 4% заявили, что задачи для ученых должны ставить крупные предприниматели.

Что касается достижений российской и мировой науки последних десятилетий, самый популярный ответ среди жителей России – борьба с коронавирусом и разработка вакцины (16%). На втором месте – военные разработки, ВПК, новая техника (10%). Тройку самых частых ответов замыкает разработка новых видов лекарств и вакцин (8%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник», приуроченный ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, проводился 30 января среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Напомним, 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.02.21

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