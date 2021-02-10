«Настоящий снежный коллапс»: на Москву идет самый продолжительный за три года снегопад

На Москву надвигается сильный снегопад, который может продлиться три дня и стать самым продолжительным за последние три года.

По прогнозу синоптиков, он начнется в четверг, 11 февраля, во второй половине дня, и продлится до конца недели. Ожидается, что за три дня выпадет около 25-30 мм осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Метеоролог предупредил, что столичный регион ожидает «настоящий снежный коллапс», которого не было несколько лет. Высота снежного покрова может увеличиться до полуметра и больше.

Снегопады пройдут на фоне 14-16 градусных морозов.

По словам Вильфанда, похожая ситуация наблюдалась в 2018 году – за три дня, с 3 по 5 февраля, выпало больше 45 мм осадков.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.02.21

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