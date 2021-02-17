Лишь каждый седьмой работодатель в России премирует сотрудников к 23 февраля и 8 марта

Около 14% компаний собираются выдать премии своим сотрудникам к грядущим праздникам. Значительно больше – около 42% – подготовили подарки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, поведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала, из компаний, работающих во всех округах России.

14% работодателей премируют сотрудников к 23 февраля, 15% – к 8 Марта. 41% готовят подарки ко Дню защитника отечества, 43% закупают презенты к Международному женскому дню.

Самые щедрые на премии к мужскому и женскому праздникам работодатели – в IT, на подарки – в производстве, строительстве и логистике. Подарки чаще всего готовятся для сотрудников, партнеров и клиентов компании.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.02.21

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