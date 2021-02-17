Минпросвещения переносит сроки итогового сочинения для 11-х классов

Минпросвещения России и Рособрнадзор планируют перенести сроки проведения итогового сочинения для одиннадцатиклассников.

Ранее предполагалось провести итоговое сочинение 5 апреля, однако ведомства предложили новую дату – 15 апреля. Соответствующий проект приказа опубликован в среду, 17 февраля, на федеральном портале проектов нормативных актов, сообщает телеграм-канал Минпросвещения «Большая перемена РФ».

«В подпункте 1.2 пункта 1 приказа слова «5 апреля 2021 г.» заменить словами «15 апреля 2021 г.», – говорится в документе.

Дополнительные даты проведения итогового сочинения также предлагается сдвинуть – с 21 апреля и 5 мая на 5 мая и 19 мая соответственно.

Надо отметить, что итоговое сочинение является допуском к сдаче ЕГЭ. Ожидается, что основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. Не планирующие поступать в вуз выпускники будут сдавать государственные выпускные экзамены.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.02.21

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