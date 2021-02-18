Большинство женщин в России считают хорошей зарплату мужчины в 80-150 тысяч рублей

Большинство жительниц России уверены, что мужчина в семье должен зарабатывать больше. При этом хорошей россиянки считают зарплату в размере от 80 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные банком «Открытие».

45% женщин и 48% мужчин сказали, что доход 80-150 тысяч в месяц позволит содержать семью, пишет ТАСС. Еще 30% женщин и 24% мужчин назвали комфортной зарплатой 40-80 тысяч рублей в месяц. 16% женщин и 17% мужчин полагают, что мужчина для содержания семьи должен зарабатывать 150-300 тысяч рублей в месяц. Доход в 300-500 тысяч рублей устроил бы 6% женщин и 8% мужчин.

56% женщин считают, что мужчина должен зарабатывать в семье больше женщины, потому что он кормилец. Чаще всего в этом уверены жители Сибирского (70%) и Южного (64%) федеральных округов. 16% россиянок думают, что вклад обоих в семейный бюджет должен быть соразмерным. 28% представительниц прекрасного пола согласны с утверждением, что нельзя судить о человеке по доходам.

Что касается качеств, которые характеризуют настоящего мужчину, на первое место женщины поставили верность и порядочность (25%), затем идут надежность и ответственность (22%), а на третьем месте – ум и знания (11%). По 9% в женском рейтинге мужских достоинств набрали доброта и щедрость, а также легкий характер и чувство юмора.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.02.21

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