СКР поздравил подростков с 14-летием роликом про уголовное наказание

Сотрудники московского управления Следственного комитета (СК) сняли видео с поздравлением россиян, которым исполнилось 14 лет. На записи следователи напомнили подросткам о наступлении уголовной ответственности.

Ролик был опубликован на официальном сайте ведомства. На кадрах сотрудница в погонах держит торт со свечками и говорит: «Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители, но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям уголовного кодекса».

Далее другие сотрудники СКР сообщают, за какие именно преступления дети могут быть наказаны. В частности, там перечисляются убийство, причинение вреда здоровью, изнасилование, захват заложников, вандализм и грабеж.

В конце видео сотрудница ведомства заявляет: «Твоя жизнь – твой главный приоритет».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.02.21

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