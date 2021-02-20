Половина россиян хотят больше выходных и праздников

Больше половины жителей России хотят, чтобы в стране стало больше государственных праздников и оплачиваемых выходных дней. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России старше 18 лет, проживающие в 304 населенных пунктах во всех округах страны.

Ранее члены Общественной палаты предложили учредить новый государственный праздник и выходной – 7 апреля, День здорового образа жизни. 54% россиян поддержали эту идею. 29% респондентов, наоборот, выступили против увеличения количества выходных. «Здоровый образ жизни должен быть нормой, а не праздником!», – сказали они.

При этом среди женщин сторонников новых государственных праздников больше, чем среди мужчин (57 и 51% соответственно). Люди старшей возрастной категории реже поддерживают увеличение числа нерабочих дней. Так среди граждан до 34 лет «за» выступают 62%, а среди тех, кому больше 45 лет, – 44%.

Примечательно, что число сторонников введения дополнительных государственных праздников снижается с ростом уровня доходов: за новые выходные выступают почти две трети респондентов (64%) с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц, среди сограждан с ежемесячным доходом более 80 тысяч рублей такая перспектива устроила бы 44% опрошенных.

Москва, Зоя Осколкова

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