Ждать осталось недолго: в Россию идет резкое потепление

Резкое потепление прогнозируется на европейской части России к концу недели. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам синоптика, в среду, 24 февраля, в Центральную Россию придет атлантический циклон, который принесет оттепель. Днем 25 февраля ожидается до +4 градусов. Плюсовая температура сохранится до конца недели. Потепление будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега с дождем, пишет «Российская газета» со ссылкой на Паршину.

Потепление придет и в Санкт-Петербург. В Северной столице после праздников ожидается до +3 градусов, а в последующие дни прогнозируется до +5…+6 градусов. Однако перед оттепелью жителям Петербурга предстоит пережить сильный снегопад, который прогнозируется 22 и 23 февраля.

Ранее центр погоды «Фобос» предупредил о сильных морозах в Европейской России. В ночь 23 февраля в Москве ударят морозы до -25…-27 градусов, а местами по области – до -30… -33 градусов. Днем в российской столице будет не выше -14…-16 градусов – это на 13-15 градусов холоднее многолетней нормы. Последний раз так морозно в этот день в Москве было 65 лет назад – в 1956 году, когда синоптики зафиксировали -27,1, а абсолютный рекорд установлен в 1945 году – тогда столбики термометров опустились до -30,5.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.02.21

В Челябинской области выявлено 226 новых случаев коронавируса. / Выявляемость коронавируса в Крыму опустилась ниже 100 в сутки. / В Германии поднимут вопрос о «средневековых методах осады» Крыма. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»