Москва пережила самую холодную ночь зимы

Ночь на вторник, 23 февраля, стала самой холодной с начала зимы в Москве.

Сегодня утром минимальная температура воздуха в столице, на метеостанции ВДНХ, составила -24,1°, что является самым низким показателем нынешней зимы, сообщает центр погоды «Фобос». До этого холоднее всего в Москве было 18 января, тогда столбик термометра опускался до -23,6°.

Как отмечают метеорологи, последний раз такие крепкие морозы 23 февраля в российской столице фиксировались 65 лет назад, в 1956 году. Тогда температура воздуха составила -27,1°.

Днем в Москве ожидается до -15…-17°, а в Подмосковье -14…-19°.

Ранее из-за аномальных морозов в столице был введен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности.

Согласно прогнозу метеорологов, столичный регион ожидает еще одна морозная ночь с температурой до -25°, а с четверга, 25 февраля, начнется резкое потепление. В Москву придет оттепель, воздух прогреется до +1…+3°.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.02.21

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