Медиков не будут сажать за утерянную ампулу с сильнодействующим обезболивающим

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на сегодняшнем заседании кабмина, что правительство по поручению президента смягчает ответственность для медработников, которые работают с сильнодействующими обезболивающими лекарствами.

«Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности. Если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией», – отметил глава правительства, чьи слова цитирует пресс-служба правительства.

При этом Мишустин подчеркнул, что необходимо «очень внимательно следить за тем, как используются такие сильные препараты», однако «чрезмерное наказание за непредумышленные ошибки также недопустимо».

«Нужно создавать условия для врачей, чтобы они могли спокойно работать», – резюмировал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в октябре 2019 года поручил урегулировать ситуацию с излишней наказанием медиков за применение наркотических средств для обезболивания. В то же время он подчеркнул, что общество должно быть защищено от незаконного распространения наркотиков.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.02.21

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