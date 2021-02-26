В России хотят запретить продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

В России предложили запретить продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Если говорить о запрете продажи животных через зоомагазины, я считаю, надо запрещать. Птичьи рынки надо запрещать. Вот эти безобразные условия, в которых они находятся в зоомагазинах, это надо запрещать», – цитирует депутата РИА «Новости».

По словам парламентария, условия содержания живого товара в зоомагазинах можно «приравнять к жестокому обращению». Животные могут там находиться месяцами без нормальной вентиляции.

«Про птичьи рынки я вообще молчу – это форменное безобразие», – заключил Бурматов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.02.21

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