День «ЧВК Вагнера»: в Telegram призвали отметить успехи бойцов из России

Силы специальных операций России (ССО) сегодня, 27 февраля, отмечают профессиональный праздник. Авторы военно-политических каналов в Telegram призвали в этот день не забывать и о другом подразделении, выполняющим специальные задачи на дальних рубежах.

Военный блогер Владлен Татарский в своем посте отметил исключительную военную подготовку и профессионализм бойцов ССО. На своем канале он рассказал о широком спектре возможностей спецподразделения, способного выполнять поставленные задачи в любой точке мира.

«Это очень крутые ребята, которые могут уничтожить любого противника России разными способами в любой точке мира. У них есть все необходимое для этого: материально-техническая база, подготовка, морально-волевые качества», – написал он.

Также Татарский напомнил о существовании сил, которые предназначены для выполнения сложнейших спецопераций. По его словам, ССО действуют по принципу «снайперского выстрела», а бойцы «ЧВК Вагнера» выполняют роль «тарана» в секретных операциях.

Публикацию Татарского отметил Telegram-канал «Русский ориенталист». Автор считает несправедливым, что у ССО есть назначенный на конкретную дату профессиональный праздник, а бойцы «ЧВК Вагнера» лишены такого внимания.

Москва, Мария Самойлова

Москва. Другие новости 27.02.21

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