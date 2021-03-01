«В целях сохранения жизни и здоровья…» Россиян обяжут эвакуироваться при ЧС

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который вводит обязанность для россиян эвакуироваться при объявлении чрезвычайной ситуации или при угрозе ее возникновения. Соответствующие поправки предложены в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

«С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан Российской Федерации эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий», – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Эта мера необходима «в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения органами госвласти и органами местного самоуправления эвакуационных мероприятий», пояснили в правительстве.

В документе также предлагается расширить список структур, имеющих право принимать решение о проведении эвакуации. Такими полномочиями предложено наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, а также аналогичные комиссии регионов, муниципальных образований и организаций. Сейчас подобными полномочиями обладают региональные и муниципальные органы власти.

Кроме того, законопроектом предлагается установить обязанность для федеральных органов исполнительной власти обеспечить постоянный доступ МЧС к информационным системам Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) для быстрого реагирования на ЧС.

Надо отметить, что с 1 июня 2021 года в России вступит в силу ГОСТ по информированию населения о ЧС. Он вводит запрет на предоставление сведений, которые могут вызвать панику, обязывает должностные лица предоставлять в СМИ оперативные сведения из зоны ЧС с периодичностью не реже четырех раз в сутки, а также обязывает информирование население через СМИ об обстановке в зоне ЧС не позднее чем через час после его возникновения и до отмены режима ЧС.

С 1 июня текущего года также вступает в силу утвержденный Росстандартом национальный стандарт эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.03.21

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