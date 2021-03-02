Без мягких игрушек и косметики: психолог рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 Марта

Психолог рассказала, что не стоит преподносить в качестве подарка в Международный женский день. По ее мнению, женщины не будут рады конфетам, мягким игрушкам, принадлежностям для кухни и наборам косметики.

«Стоит избегать покупки сладких подарков. Во-первых, это крайне банально и тривиально. Во-вторых, многие современные девушки следят за фигурой, ведут здоровый образ жизни. Если девушка не ест сладкого – учитывайте это, не стоит покупать коробку с конфетами, даже если это дорогой и вкусный шоколад», – рассказала Агентству городских новостей «Москва» доцент кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой факультета психологии образования Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), кандидат психологических наук Юлия Кочетова.

Кроме того, эксперт рекомендует отказаться от сувениров, вазочек, чайных сервизов, статуэток и мягких игрушек. «Такой подарок просто никогда не пригодится его хозяйке и будет, скорее всего, пылиться в далеком углу шкафа, поскольку абсолютно бесполезен», – отметила психолог.

Не самый лучший подарок и средства личной гигиены – дезодоранты, гели для душа и разные наборы косметики. «Современные девушки и женщины настолько искушены такими товарами, которые есть даже в любом супермаркете, что могут просто не воспринять это как подарок. Плюс, не забываем, что у всех дам свои предпочтения – начиная от воспринимаемого аромата средств, состава и марки и заканчивая типом кожи. Здесь лучше не рисковать», – пояснила Кочетова.

Также следует несколько раз подумать, прежде чем дарить кухонную утварь и бытовую технику. По словам психолога, многие женщины воспринимают такой подарок как намек на усовершенствование навыков хозяйки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.03.21

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