Аномальные морозы придут в Москву после 8 марта

Метеорологи сообщили о 20-градусных морозах, которые накроют Москву после длинных мартовских выходных, которые ожидаются совсем не весенними. Потеплеет до плюсовых значений только к середине марта.

Ночью 9 марта столбики термометров опустятся в столице до -17°, а в последующие два дня ночные температуры будут достигать -19…-21°, сообщает gismeteo.ru. Днем ожидается до -10°.

Потепление в московский регион принесет очередной циклон: в конце следующей недели пойдет снег, местами с дождем, и дневные температуры поднимутся до +1…+2°.

Предстоящие выходные в столице будут по-зимнему холодными. Тепло покинет Москву в четверг, 4 марта: уже вечером начнут показания термометров уходить в минусовые значения, и на дорогах появится гололед, сообщает центр погоды «Фобос». В пятницу похолодание усилится: к утру в Москве подморозит до -3…-5°, по области местами до -8°, в дневные часы будет не выше 0…-2°.

Выходные начнутся морозной погодой с температурой почти на 4 градуса холоднее обычного. В субботу ночью -8…-15°, днем -1…-3°, по области -1…-6°. В воскресенье, с приближением очередного атлантического циклона, усилится ветер, пойдет снег, начнутся метели. В течение суток температура повысится от -7…-12° до 0°.

8 марта снегопады ослабеют, но показания термометров начнут снижаться: к утру морозы окрепнут до -5…-10°, днем будет не выше -2…-7°.

Синоптики напоминают, что в прошлом году 7 и 8 марта в столице были установлены рекорды максимальной температуры – +12,0° и +8,6° – соответственно.

Добавим, что, по данным Гидрометцентра России, аномальное похолодание затронет Северо-Западном федеральный округ, север Урала и почти всю европейскую часть России, за исключением Ростовской области, Ставрополья и регионов, расположенных на Нижней Волге, передает ТАСС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что погода в марте будет изменчивой с резкими перепадами температуры.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.03.21

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