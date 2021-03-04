«Союзмультфильм» запустит детский телеканал

Киностудия «Союзмультфильм» приступила к переговорам о запуске собственного детского телеканала, пишут «Известия» со ссылкой на источники. Пресс-служба «Союзмультфильма» подтвердила эту информацию.

По данным издания, студия стремится достичь договоренностей о запуске неэфирного детского канала. По некоторым данным, переговоры о создании такого телеканала были инициированы еще в 2019 году. Отмечается, что «Союзмультфильм» якобы обсуждал новый проект с телеканалом «Мультиландия», стремясь запустить канал на его базе. По словам одного из источников, консультации по данному вопросу велись несколько месяцев назад, но сказать, в какой стадии находятся переговоры, он затруднился.

В студии отметили, что на роль партнера в этом проекте рассматриваются и другие претенденты. «Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития «Союзмультфильма». Детали переговоров раскрывать пока преждевременно», – заявил представитель студии.

Москва, Иван Гридин

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