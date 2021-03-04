Половина мужчин в России считают, что женщинам не нужно работать

Взгляды российских мужчин и женщин на женскую занятость кардинально расходятся. Так около половины представителей сильного пола считают, что женщинам не нужно работать, и лишь каждая пятая россиянка придерживается такого же мнения.

45% женщин и только 28% мужчин уверены, что женщина обязана работать. Все они считают, что это дает финансовую независимость. При этом 36% россиянин мужского пола и лишь 19% россиянок считают, что женщина должна работать только в крайнем случае, если нет другой возможности обеспечить себя и детей.

Кроме того, 33% женщин и 24% мужчин отмечают, что работать необходимо для самовыражения. 11% россиян и 3% россиянок уверены, что женщина должна заниматься исключительно семьей и детьми. В то же время 55% мужчин считают, что главная роль женщины – быть матерью и хранительницей очага. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

В зависимости региона взгляд на женскую занятость меняется. Так среди жителей Северного Кавказа и Приволжского федерального округа больше сторонников того, чтобы женщины не работали. Тогда как на северо-западе страны больше людей придерживаются обратной точки зрения.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.03.21

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