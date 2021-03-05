Больше трети россиян недовольны своей карьерой

Почти 40% россиян заявили, что их карьера развивается хуже, чем они планировали 10 лет назад. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
53% респондентов 10 лет назад строили карьерные планы. 24% сообщили, не делали этого, 23% участников опроса затруднились ответить на вопрос, планировали ли они свое продвижение по служебной лестнице.
У 10% опрошенных карьера идет по плану, намеченному на десятилетку, а у 5% даже лучше, чем планировалось. Чаще всего успехами на работе довольны врачи и другие медицинские работники. Каждый четвертый среди программистов, маркетологов, администраторов, дизайнеров и юристов реализовал свои карьерные планы или даже перевыполнил их.
Меньше всех довольны своей карьерой экономисты, инженерно-технические работники и психологи, показывают результаты исследования.
В опросе приняли участие 10 тысяч человек из экономически активного населения России, проживающие 857 населенных пунктах, во всех федеральных округах страны.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 05.03.21
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