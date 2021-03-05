Роскомнадзор намерен обязать соцсети установить счетчики посещаемости

Роскомнадзор разработал проект приказа, который предполагает обязать социальные сети устанавливать счетчики посещаемости. Проект документа опубликован на портале нормативных актов.

Из документа следует, что ведомство получит право заставить установить программное обеспечение для подсчета числа пользователей. Таким образом Роскомнадзор планирует определять, подпадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента.

Из проекта приказа следует, что сведения о предлагаемых к установке счетчиках посещаемости разместят на сайте Роскомнадзора. Общественное обсуждение проекта документа продлится до 18 марта.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.03.21

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