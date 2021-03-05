Нейросеть «Одноклассников» выпустит поздравительный видеоролик с пользовательницами в качестве героинь

Пользовательниц соцсети «Одноклассники» поздравят с 8 Марта с помощью видеоролика. Нейросеть проанализирует, что пишут женщины, кому оставляют комментарии, ставят «классы» к фото и видео. По сюжету ролика героиня и ее друзья отправятся на прогулку, организуют пикник, сделают праздничные украшения из цветов и сфотографируются на память.

Мужчинам предложат другое развлечение – фотомарафон #СамаяЛучшая. Пользователи смогут поделиться фото своих жен, мам, бабушек и дочерей и поздравить их с праздником. А накануне праздника в соцсети запустят опрос, результатами которого можно будет поделиться в личном профиле. С помощью специального конструктора постов пользователи смогут поделиться своим мнением о том, какие подарки они обычно дарят прекрасной половине, кем восхищаются в этот день, чем себя радуют и как проводят праздник.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 05.03.21

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