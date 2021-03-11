Каждая третья жительница России получила на 8 Марта подарок в «Одноклассниках»

В «Одноклассниках» к 8 Марта пользователи отправили 1,4 млрд виртуальных подарков. Как подсчитали в пресс-службе соцсети, их получили 33,5 млн пользовательниц, то есть каждая третья женщина в стране.

Больше всего подарков в соцсети получила пользовательница из Вологды, ей отправили 8,5 тысячи поздравлений с Международным женским днем. Самым щедрым на виртуальные поздравления оказался житель Белгорода, он выслал девушкам более 7,5 тысячи подарков к 8 Марта.

Лидером по количеству отправленных подарков к Международному женскому дню среди российских регионов остается Москва. На втором месте оказался Екатеринбург, замыкает тройку Краснодар. Также в десятке Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань.

Самый популярный подарок – розы. Чаще всего дарили букет из разноцветных роз «С 8 Марта! Женского счастья!». На втором месте – букет с надписью «С 8 Марта! Желаю тебе счастья», на третьем – букет из цветов в виде восьмерки.

Соцсеть создавала для пользовательниц мультфильмы с подписчицей и ее друзьями в главной роли. В этом году просмотры роликов выросли в два раза. Также проходил фотомарафон #СамаяЛучшая. Пользователи таким образом поздравляли самых своим мам, бабушек, сестер и дочерей с праздником весны. Всего за три праздничных дня к марафону присоединились 40 тысяч участников в соцсети, которые делились фотографиями любимых женщин.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 11.03.21

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