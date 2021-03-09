Синоптики назвали дату прихода настоящей весны в центр России

Весенняя погода вернется в европейскую часть России только в предстоящие выходные. До этого жителям Центральной России, Поволжья, а также Урала предстоит пережить аномальные морозы, характерные для января.

В среду-четверг в средней полосе ночные температуры могут опуститься до -20...-25°, сообщает центр погоды «Фобос». Местами ожидается до -27…-29°. В частности, почти 30-градусные морозы ожидаются в Ульяновской области, прогнозирует Гидрометцентр. В середине марта аномальная стужа наблюдается лишь раз в 15 лет, указывают синоптики. Ниже нуля температура опустится также в Краснодарском крае, в низовьях Волги и Дона, а оттепель сохранится только на Черноморском побережье.

В Москве морозная и солнечная погода продержится до пятницы. В ночные часы ожидается до -20°, днем -8...-12°. Потеплеет в столичном регионе только в субботу – ожидается до +2°. При этом пойдет снег, переходящий в дождь, ночью и утром вероятно ледяные.

Резкое потепление принесет атлантический циклон. Метеорологи с уверенностью заявляют, что в предстоящие выходные погода в Европейской России «окончательно встанет на весенние рельсы». Судя по прогнозу gismeteo.ru, до конца марта в российской столице дневные температуры будут колебаться от +1° до +3°, в ночные часы ожидается до -2°…-4°. С наступлением апреля в столичном регионе потеплеет до +5…+7°.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.03.21

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