Ушла из жизни автор авантюрных детективов Татьяна Полякова

Во Владимире скончалась писательница, автор более полусотни детективных романов Татьяна Полякова. Ей был 61 год. Последние несколько лет Полякова боролась с раком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера писательницы Валерия Сергеева. Полякова умерла 8 марта, прощание с ней состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре.

Писательница родилась и жила во Владимире. Свою первую книгу Полякова написала в 1997 году. По ее признанию, писать она начала для собственного удовольствия, сообщается на сайте издательства «Эксмо», где выходили книги Поляковой.

Писательница считалась звездой авантюрного детектива, была автором более 85 книг. Первые попытки к сочинительству она предпринимала еще в школе, пробуя писать приключенческие романы в духе «Острова сокровищ».

По данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. По ее книгам сняты такие фильмы как «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой и «Черта с два», а также сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».

Владимир, Наталья Петрова

Владимир. Другие новости 09.03.21

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