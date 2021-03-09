Цены, бедность и коррупция: россияне назвали главные проблемы страны

Жители России перечислили самые острые проблемы российского общества, которые волнуют их больше всего. Большинство респондентов (58%) назвали главной проблемой рост цен. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром» (внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Надо отметить, что в 2018 году такую позицию разделяли 72% опрошенных.

Еще 40% участников опроса сочли главной проблемой бедность и обнищание большинства население, почти столько же (39%) – коррупцию и взяточничество. Как отмечают авторы исследования, важность проблемы коррупции в глазах респондентов постепенно росла с 2015 года (24%) и стабилизировалась на уровне 39-40%.

Согласно данным опроса, 36% опрошенных указывают на рост безработицы. Еще 26% респондентов беспокоит социальное расслоение, однако важность этой несколько снизилась (в 2019 году о ней упоминали 34%).

Также в числе проблем, которые тревожат россиян, значатся недоступность многих видов медицинского обслуживания (23%), экономический кризис (22%), экологические проблемы (21%), недоступность образования (20%), рост наркомании (19%), кризис морали и культуры (19%), наплыв мигрантов (15%), чиновничий произвол (14%), невозможность добиться правды в суде (13%), жестокость полицейских и слабость власти (по 12%).

Среди проблем, из-за которых участники опроса переживают в меньшей степени, – угроза терактов (3%), рост национализма и ограничение гражданских прав и демократических свобод (по 6%).

Опрос проводился 18-24 февраля 2021 года среди 1601 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 регионах России методом личного интервью на дому у респондента.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.03.21

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